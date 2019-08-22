Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Hasan Heybeli’nin kullandığı 07 LUU 29 plakalı otomobil ile Osman Öztürk’ün kullandığı 07 J 0421 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Heybeli ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Ak, Arzu Akay, Deniz Ak ve Songül Ak hafif yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildikleri bildirildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede ikamet eden vatandaşlar, kavşakta kazasız günün geçmediğini belirterek yetkililerden kavşağa önlem almasını istedi.

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