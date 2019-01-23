Ticari işletme kuranların sayısı arttı! Şirket açmada kolaylık

Buğra Kardan

Bürokratik süreçleri azaltmaya, şirketlerin kurulmasını kolaylaştırmaya dönük yasal düzenlemeler sonuç verdi. Bir noktadan, 1-2 saatte şirketlerin kurulabilmesini öngören kanunun yürürlüğe girmesinin ardından yatırımlar önemli ölçüde arttı.

Yatırımlarda hissedilir artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre kurulan şirket sayısı 2018’de 2017’ye oranla yüzde 17,03 artarak 72 bin 871’den 85 bin 279’a çıktı. Söz konusu şirketlerin 13 bin 405’i yabancı ortaklı olarak kayıtlara geçti. Yabancı ortak sermayeli firmaların bin 129’u anonim, 12 bin 276’sı da limitet şirketlerden teşekkül etti.

Kooperatiflere yenileri ekleniyor

Geçen yıl toplam 86 bin 349 şirket ve kooperatif kuruldu. Kooperatiflere sürekli yenileri eklendi. Aralarında konut yapı, tarımsal kalkınma ve motorlu taşıyıcıların da olduğu toplam bin 70 kooperatif hayat buldu.

Ekonomide durgunluk olduğu iddialarını boşa çıkaran yeni yatırımlar ilerisi için umutları arttırıyor. Zira 2019’da üretim ve ihracatın atılım yapacağı; firma adedinin artacağı öngörülüyor. Bunu 2018 Aralık ayı verileri de net bir şekilde ortaya koyuyor.

Aralık ayında 2017’nin aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında yüzde 7,35, kooperatif sayısında yüzde 10,39 artış gözlendi. Anılan ayda toplam 6 bin 441 şirket ve kooperatif açıldı. Bunların yüzde 41,67’si İstanbul, yüzde 10,71’i Ankara, yüzde 5,64’ü İzmir’de bulunuyor. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 321’i ticaret, 918’i imalat ve 562’si inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. 2019 Ocak ve Şubat döneminde bu sektörlerin ön planda olacağı; yeni şirket ve kooperatiflerin devreye gireceği tahmin ediliyor.

Tek noktadan hizmet

Ankara Ticaret Odası (ATO), şirket kuruluşu işlemlerini azaltacak ‘Tek Noktadan Hizmet’ uygulamasıyla takdir topluyor.

İşlemlerin 30 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilmesi yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. ATO Başkanı Gürsel Baran, yatırımcıları ticaret, prosedür silsilesinden kurtardıklarını belirterek “Mükellefimiz odamızdan mutlu mesut ayrılması bizi sevindiriyor. Endüstri 4.0 dönemini yaşıyoruz. Bu dönemde çalışan, üreten, ticaret yapan herkesin hızını artırmaya katkıda bulunmamız gerekiyor. Yatırım ortamı iyileştikçe 2023 hedeflerimize daha çok yaklaşacağız” dedi.