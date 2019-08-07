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"Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu"

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği:- "Küresel hava kargo trafiği Haziran 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 azaldı"- IATA Üst Yöneticisi Alexandre de Juniac:- “Hava kargo pazarı daralıyor. Kimse ticaret savaşını kazanamaz. Ticari serbestlik refahın artmasına neden oldu. Siyasi liderlerimizin odaklanması gereken şey de bu olmalıdır”

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:24
"Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu"

BERLİN - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel hava kargo trafiğinin özellikle ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden dolayı 8 aydır art arda gerilediğini bildirdi.

IATA’dan yapılan açıklamaya göre, küresel hava kargo trafiği Haziran 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında azalış kaydetti. Böylece hava kargo trafiğindeki daralma sekizinci ayda da devam etti.

Mevcut kilometrekare (AFTK) cinsinden ölçülen navlun kapasitesi ise bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6'lık artış gösterdi.

Orta Doğu ve Avrupa havayolu taşıyıcılarının navlun hacimleri Haziran 2019’da bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 3,6 azalırken, Afrika havayolu taşıyıcılarında yüzde 3,8’lik artış yaşanması dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA Üst Yöneticisi Alexandre de Juniac, küresel ekonomide özellikle ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin derinleşmesiyle sıkıntı yaşandığını hatırlatarak, “Sonuç olarak, hava kargo pazarı daralıyor. Kimse ticaret savaşını kazanamaz. Ticarette serbestlik refahın artmasına neden oldu. Siyasi liderlerimizin odaklanması gereken şey de bu olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.



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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:24
  1. haziran
  2. IATA
  3. kargo taşımacılığı

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