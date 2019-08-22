0553 313 94 23

Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3’ü çocuk 8 yaralı

Burdur’da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3’ü çocuk 8 yaralı

Burdur’da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.


Kaza, Denizli- Yeşilova karayolunun 9. kilometresindeki Güney köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova’dan Denizli yönüne giden Müslüm Koçhan (39) yönetimindeki 47 PG 833 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen Süleyman Can Analık (28) yönetimindeki 07 MET 33 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 07 MET 33 plakalı otomobilde bulunan emekli sağlık memuru Ömer Akdemir hastanede hayatını kaybederken Müslüm Koçhan, Tuba Koçhan (36), Betül Koçhan (5), Berat Koçhan (9), Burak Koçhan (10), Süleyman Can Analık, Belgin Yaşar (19) ile Ömer Doğu Akdemir (18) yaralandı.


Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede
    1. TMO fındık alımlarında yedinci kez..
    2. Sakarya’da bir kişinin silahla..
    3. Gözaltına alınan zanlı kilitli..
    4. Palandöken: Milli servetimiz çöpe..
    5. ABD'li yetkililer, Johnson'ın..
    6. Başkan Sever, içme hattındaki arıza..
    7. Turkcell mağazaları fizy listeleriyle..
    8. Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv satışı
    9. Üreticiyi verimiyle umutlandıran..
    10. Başkan Hürriyet, “Büyük zaferin büyük..
    11. Konya SMMMO’da Staja Giriş Sınavına..
    12. Başkent'te uyuşturucu satıcılarına..
    13. Faiz belini büktü, sermaye artırımı..
    14. Çin’de facia! Toprak kayması sonucu: 8..
    15. Gülşehir’de kilitli parke taş ocağı..
    16. ESTA’nın inşa ettiği havalimanının..
    17. Büyükşehirden 167 kilometre yeni yol
    18. Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a geri..
    19. Bizim Ev katılımcıları Anadolu..
    20. Başsavcılık sosyal medyadaki..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal