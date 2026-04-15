Ticaretin kalbi bu zirvede atacak: Bakan Bolat ve ekonominin devleri bir araya geliyor

Ticaret Bakanlığı ve Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen "Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi", Türkiye'nin ihracat hedeflerine ve ekonomi vizyonuna yön vermek üzere yarın İstanbul'da kapılarını açıyor. Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat başta olmak üzere ticaret ve ekonomi alanlarında söz sahibi üst düzey yöneticileri ve uzmanları Halkbank Kuleleri'nde bir araya getirecek olan bu dev organizasyonda; Türkiye'nin ekonomik gücü tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak.

Farklı sektörleri aynı çatı altında buluşturan, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren zirveler serisine bir yenisi daha ekleniyor. Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen "Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi" yarın sektörün önde gelen isimlerini bir araya toplayacak.

TİCARETİN VE EKONOMİNİN NABZI BU ZİRVEDE ATACAK

Türkiye'nin her yıl artırmakta olduğu ihracat rakamlarının ve stratejik ticari ilerlemelerinin değerlendirileceği zirvede, ülkenin ekonomi alanında Türkiye Yüzyılı'nda nasıl daha güçlü bir şekilde ilerleyeceği detaylı bir şekilde ele alınacak. Yurt içi ve yurt dışı ticaretteki yeni adımların yanı sıra küresel pazardaki rekabet gücümüz, sektör paydaşlarının ve uzmanların katkılarıyla derinlemesine incelenecek.

SEKTÖRÜN ÖNCÜ İSİMLERİ VE UZMANLAR BULUŞUYOR

Yarın saat 09.00 ile 13.00 arasında Halkbank İstanbul Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan etkinlik, ticaret dünyasının en önemli aktörlerini ağırlayacak. Zirve boyunca yetkin isimler kürsüde yer alarak sektörel değerlendirmelerini ve geleceğe yönelik stratejilerini katılımcılarla paylaşacak. Etkinliğin en önemli odak noktalarından biri ise Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan ve Türkiye'nin ticari vizyonuna ışık tutacak değerlendirmeler olacak.

BAKAN BOLAT ÖZEL OTURUMDA SORULARI YANITLAYACAK

Cüneyt Özdemir'in sunumuyla gerçekleşecek olan dev organizasyon, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü'nün yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. İş ve finans dünyasının nabzını tutacak program akışı boyunca; Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli kürsüye gelerek ekonominin ve ticaretin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulunacak. Etkinliğin en çok beklenen bölümü ise Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın ağırlanacağı özel oturum olacak. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu ve Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş'ın birlikte yönelteceği sorularla şekillenecek bu kritik oturumda, Türkiye'nin yeni dönem ticaret stratejileri tüm detaylarıyla kamuoyuna aktarılacak.

DEV KURUMLARIN DESTEĞİYLE ANBEAN CANLI YAYINLANACAK

Emlak Katılım, Halkbank, İstanbul Finans Merkezi, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, VakıfBank, Ziraat Bankası, Türk Altın, İş Turkcell ve Limak gibi Türkiye'nin önde gelen güçlü kurumlarının destek verdiği zirve, tüm Türkiye tarafından yakından takip edilebilecek. Zirveyi yerinde izleme imkanı bulamayan vatandaşlar ve iş dünyası temsilcileri, bu dev organizasyonu TVNET, 102.0 frekanslı TVNET Radyo ve Yeni Şafak YouTube kanallarından canlı olarak izleyebilecek.