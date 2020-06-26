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Spor

Ticarete atılan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'ın kaybı dudak uçuklattı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Türkiye'deki inşaat yatırımının da aralarında bulunduğu bazı ticari girişi nedeniyle 10-15 milyon euro kaybettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 17:05:00 -
Ticarete atılan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'ın kaybı dudak uçuklattı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, biyografisinde, mali durumu ve gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimdiye kadar dolu dolu yaşadığını belirten eski yıldız, Türkiye'deki inşaat yatırımının da aralarında bulunduğu bazı ticari girişi nedeniyle 10-15 milyon euro kaybettiğini söyledi.

"Korkunç ama ölümcül değil"

Biyografi kitabında, ekonomik olarak işlerin aniden ters gittiğini dile getiren Sneijder, "Şu anda İbiza'daki restoranımı yeniliyoruz. Ama tabii bu yatırım işe yaramıyor. Türkiye'de yeni dairelere yatırım yaptım. Bu proje halen devam ediyor. Yatırımlarımdan birçok şekilde 10-15 milyon euro para kaybettim. Evet korkunç ama ölümcül değil. Şimdi çok fazla bir gelir olmasa da hala ayaktayım. Daha 36 yaşındayım ve devam ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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