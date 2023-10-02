Ticaret "zirve" yapacak! 9 sektör için geliyorlar!

Uluslararası İşbirliği Platformu ile Körfez Araştırma Merkezi tarafından 12-13 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi -Türkiye Ekonomik Forumu 2023 için geri sayım başladı. Zirve öncesi bakanlık yetkilileri ve 6 ülkenin büyükelçileri ile Ankara'da bir araya geldiklerini belirten Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, Körfez Bölgesi'nden A ve B grubundaki üst düzey iş insanlarının sektörel bazda partnerlik ve finansal yatırım amacıyla geleceklerini duyurdu.

İlişkileri güçlendirme adımı

Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ve Körfez Araştırma Merkezi (Gulf Research Center) tarafından siyasi yakınlaşmanın önemli bir döneminde, halihazırda stratejik ve canlı olan ilişkiyi daha da güçlendirmek için İstanbul’da Körfez ülkeleri yatırımcıları ve Türk iş dünyası Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu 2023'te bir araya getirilecek.

9 sektöre odaklanılacak

Özgencil, "Forum, ticaret, yatırım ve finans, enerji, altyapı, sanayi, ulaşım ve lojistik, turizm, tarım ve gıda ve spor olmak üzere dokuz sektöre odaklanıyor. Forum, KİK Genel Sekreterliği, KİK Odaları Birliği ve KİK Ticaret Bakanları tarafından da destekleniyor." dedi. Körfez Bölgesi'nde A ve B grubundaki üst düzey iş insanlarının, Türkiye'de sektörel bazda iş insanlarıyla partnerlik ve finansal yatırım görüşmeleri yapacağını kaydeden Özgencil, "Yüksek meblağlı iş anlaşmalarının başlangıcının yapılacağı ve ticari ilişkilerin de kolaylaşacağı bir zirve olacak.

Ticari fırsatlara kapı aralıyor

GCC ve Türkiye, Orta Doğu’daki hayati bölgesel güçleri temsil etmekte ve GCC-Türkiye Ekonomik Forumu; odaklandığı sektörlerde ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yardımcı olacak. GCC’nin önümüzdeki yıllarda Türkiye ile iş birliği taahhüdü ve ikili ticareti önemli ölçüde artırmak için önemli bir kapasite olduğu gerçeği göz önüne alındığında, potansiyel iş birliği alanlarını keşfetmek ve ortak projeler için bir ağ oluşturmak için ideal bir fırsat olacağını düşünüyoruz." yorumunu yaptı.