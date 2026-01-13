  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan İran'a ekonomi darbesi! Vergi kararını resmen duyurdu! Efkan Ala’dan muhalefete "Silivri" ayarı: İcazet alanlar meşruiyet dersi veremez! Batman'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var ABD kapıları kapattı: 100 bin vize tek kalemde iptal edildi! Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler İran’dan ABD’ye sert cevap: O kirli ellerinizi üzerimizden çekin! Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı! Güney Azerbaycan Türklerinden net mesaj: Ne İsrail ne İran tarafımız Ankara-Bakü-Tebriz hattıdır! Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturmasında flaş gelişme PKK-SDG’ye Suriye’de rahat yok: Suriye Arap Ordusu Halep’in doğusuna sevkiyat başlattı!
Ekonomi Ticaret ve perakende satış hacmi arttı
Ekonomi

Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi, Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 7,1, perakende satış hacmi de yüzde 14,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ticaret satış hacmi, Kasım 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1, perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,5 arttı.

Ticaret satış hacmi, Kasım 2025'te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,4, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,2 yükseldi.

TÜİK açıkladı! Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı
TÜİK açıkladı! Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı

Ekonomi

TÜİK açıkladı! Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı

TÜİK işsizlik oranını açıkladı!
TÜİK işsizlik oranını açıkladı!

Ekonomi

TÜİK işsizlik oranını açıkladı!

TÜİK ticaret verilerini açıkladı: İhracatta yüzde 1,3 artış
TÜİK ticaret verilerini açıkladı: İhracatta yüzde 1,3 artış

Ekonomi

TÜİK ticaret verilerini açıkladı: İhracatta yüzde 1,3 artış

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23