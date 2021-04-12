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Ekonomi Ticaret sicili belgesi nereden alınacak? Ticaret sicili belgesi nasıl alınır?
Ekonomi

Ticaret sicili belgesi nereden alınacak? Ticaret sicili belgesi nasıl alınır?

Ticaret sicili belgesi alma konusunda son dakika gelişmesini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu. Önceden kamu kurumlarından hizmet almak için günlerce zaman harcanılır, kamu kurumu başka bir kamuna yönlendirir o kurum da bugün git yarın gel diyerek vatandaşa eziyet üstüne eziyet çektirirdi. Ancak AK Parti hükümeti ile artış vatandaş devlete değil devlet vatandaşın ayağına hizmeti götürmekte. Kamu kurumu hizmetler için çok sayıda belge ve dökümana artık e devlet üzerinden ulaşmak mümkün. Ticaret Bakanlığı da ticaret sicili belgesi almak isteyenlere müjdeyi verdi. Peki Ticaret sicili belgesi nereden alınacak? Ticaret sicili belgesi nasıl alınır? Ticaret sicili müdürlüklerinden alınan hangi belgeler elektronik olarak alınacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:46:00 - 2021-04-12 13:47:18
Ticaret sicili belgesi nereden alınacak? Ticaret sicili belgesi nasıl alınır?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir bilgilendirmede bulundu. Bakan Pekcan tarafından yapılan açıklamaya göre, Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamdan alınabilecek. Ticaret sicili belgesi nereden, nasıl alınır?

Ticaret Bakanı Pekcan MERSİS üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle başlattıkları MERSİS üzerinden elektronik belge uygulamasının 5 Nisan 2021 itibarıyla 238 ticaret sicili müdürlüğünün tamamında devreye alındığını bildirdi.

Ticaret sicili müdürlüklerinden alınan hangi belgeler elektronik olarak alınacak?

Bakan Pekcan açıklamalarında, ticaret sicili müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen ticaret sicili tasdiknamesi, iflas ve konkordato belgesi, merkez nakli belgesi, durum belgesi gibi ticaret sicili belgelerinin artık Türkiye’nin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda alınabileceğini söyledi.  Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı “Ticarette dijitalleşmeye, ticari işlemlerin daha kolay, şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve ticaret sicili müdürlüklerimizin performans ve hizmet verimliliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.”

Ticaret sicil belgeleri nelerdir?

D.1Yetki Belgesi

D.2Ticaret Sicil Tasdiknamesi

D.3İhale Belgesi

D.4Gayrimenkul Tasarruf Yetki Belgesi

D.5Ticaret Sicil Gazetesi Sureti

Yetki belgesi

Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil ve ilzam şeklini gösterir belgedir

2644 Sayılı Tapu Kanunu'nun 2.Maddesine Göre Düzenlenen Gayrimenkul Tasarruf Yetki Belgesi; 

Sözlü olarak talep edilir.“Tapuya verilmek üzere yetki belgesi talep ediyorum" ifadesinin bulunması yeterlidir.Üyeye verilecek olan belgede ,Şirketlerde: Ana sözleşmenin amaç ve konu maddesinde; 

Kooperatiflerde: Ana sözleşme ve ya genel kurul toplantı tutanağında geçiyor olması gerekmektedir.

Bankaya ve odamıza gerekli harçlar yattıktan sonra belge düzenlenerek üyeye verilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 37/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi; 

Sözlü olarak talep edilir, “Şirket yetkilisini gösterir yetki belgesi talep ediyorum” ifadesinin bulunması yeterlidir.

Bankaya ve odamıza gerekli harçlar yattıktan sonra belge düzenlenerek üyeye verilir.

Ticaret sicili tasdiknamesi

Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 104.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;

Kayıtlı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin sicil numaralarını, unvanlarını, açık adreslerini, faaliyet konusunu, hüviyeti, firma yetkilisini, tescil tarihini gösterir belgedir.

Bankaya ve Odaya gerekli harçlar yatırıldıktan sonra üyeye verilir.

İhale belgesi

Bartın Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı firmaların ihalelere girebilmeleri için düzenlenen belgedir.

Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin a,b bendlerine ilişkin düzenlenen belgedir.

Devlet ihalelerine girip, ihalenin firma üzerinde kalması sonucu Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin a,b bendlerine ilişkin düzenlenen tarihli teyid yazısıdır.

Bankaya ve Odaya gerekli harçlar yatırıldıktan sonra üyeye verilir.

Ticaret Sicil Gazetesi suret

Üyemizin istemesi halinde , dosyasından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi bulunarak 1 Adet Ticaret Sicil Gazetesi sureti çekilerek verilir.

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