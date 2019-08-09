Ticaret savaşları yatırımcıları değerli metaller ve altına yönlendirdi

Artan ticari gerilimler ve küresel büyüme kaygıları sebebiyle yatırımcılar altına yöneldi.

Artan ticari gerilimler ve küresel büyüme kaygıları sebebiyle değerli metal fonları, güvenli liman olarak para akışını kendisine çekti. Bu hafta altına kaçışın, ABD’de hisse senetleri piyasası ve ABD borsasına 15 milyar 200 milyon dolara mal olduğu kaydedildi. Bu miktarın Aralık 2018’den beri altına yapılan en büyük kaçış olduğu kaydedildi. Gelişen pazarlardaki borsalarda, Ağustos 2015’den bu yana en büyük miktar olan 6 milyar 200 milyon dolarlık bir kaçış yaşandığı belirtiliyor.

Küresel piyasalardaki hareketleri Çin’in milli parası yuanın 7 doların altın düşmesi takip etti. Bu hareket ABD ile Çin arasındaki ticari savaşta son hamle olduğu beliriliyor. Yuandaki değer kaybı borsaya 12.4 milyar dolarlık bir katkı sağladı. Bu miktarın küresel fonlara bu zamana kadar görülen günlük en büyük akış olduğu kaydedildi.

Piyasalardaki bu güvensizlik, yatırımcıları güvenli limanlar aramaya zorlarken, küresel yatırımcılar toplam 2 milyar 300 milyon dolar kıymetli metal satın aldığı açıklandı.