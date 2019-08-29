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"Ticaret savaşları Asya ekonomilerini resesyona itiyor"

Oxford Economics Asya Ekonomileri Başkanı Louis Kujis:- "Asya’daki büyük ekonomiler yavaşladı, Çin’e entegre Hong Kong ve Singapur gibi küçük ekonomiler ise resesyon riski ile karşı karşıya"

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:41
"Ticaret savaşları Asya ekonomilerini resesyona itiyor"

LONDRA (AA) - Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics’in Asya Ekonomileri Başkanı Louis Kujis, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Asya ekonomilerini resesyona doğru ittiğini belirtti.

Oxford Economics’ten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kujis, Asya’daki büyük ekonomilerin yavaşladığını, Çin’e entegre Hong Kong ve Singapur gibi küçük ekonomilerin ise resesyon (iki çeyrek art arda ekonomik daralmanın yaşanması) riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kujis, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının diğer küçük Asya ekonomilerini olumsuz etkilediğini altının çizerek, “Bu küçük ekonomiler için Çin’le ticaretleri inanılmaz derecede önemli.” ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,2 büyüdüğünü hatırlatan Kujis, bunun Çin ekonomisinin 1990 yılında bu yana en zayıf büyümesi olduğunu kaydetti.

Kujis, “İş ortamını asıl etkileyen ABD ve Çin arasında uygulanan gümrük tariflerindeki değişim değil, belirsizlik ortamı. Küresel olarak endişelerin asıl sebebi belirsizlik”. değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:41
  1. ABD
  2. Çin
  3. ekonomi
  4. İngiltere
  5. Oxford Economics
  6. ticaret savaşları

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