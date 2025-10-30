  • İSTANBUL
Dünya

Ticaret rüzgârı terse döndü: Çin’den ABD’ye milyar dolarlık soya hamlesi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ticaret rüzgârı terse döndü: Çin’den ABD’ye milyar dolarlık soya hamlesi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile yapılan yeni anlaşma kapsamında Pekin’in önümüzdeki 3 yıl boyunca her yıl 25 milyon ton soya fasulyesi alımı yapacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Fox News'a yaptığı konuşmasında Çin'in soya fasulyesi ithalatına dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ticaret tansiyonunu hafifletmek için bir dizi anlaşmaya vardıklarını ve Şi'nin de soya fasulyesi alımlarına devam etmeyi kabul ettiğini söylemişti. Bessent ise bu konuda detayları paylaştı.

Bessent Çin'in bu yılın sonuna kadar ABD'den 12 milyon ton soya fasulyesi ithal etmeyi kabul ettiğini ifade etti. Gelecek yıllara dair de konuya açıklık getiren Bessent, Çin'in önümüzdeki 3 yıl boyunca yıllık 25 milyon ton soya fasulyesi ithal etmeyi kabul ettiğini söyledi.

