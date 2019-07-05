Ticaret için ‘Bereketli Hilal’ atağı

İstanbul Ticaret Odası, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge olan Bereketli Hilal’in iki önemli noktası Bağdat ve Amman’ı yakın markaja aldı. Yeniden inşaya hazırlanan Irak’tan Türkiye’ye açık davet geldi. Bağdat’ı ziyaret eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Bağdat’ta ortak ‘endüstri bölgeleri kuralım’ önerisi getirdi. Avdagiç, “Türk şirketleri batılı firmaların 10 milyon dolara gerçekleştireceği bir tesisi, 4-5 milyon dolara rahatlıkla inşa edebilir” dedi.

Bağdat Fuarı’na çağırdı

Avdagiç, Türk firmalarına 1-10 Kasım’da düzenlenecek Uluslararası Bağdat Fuarı’na katılmaları çağrısında bulundu. Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer El-Hamdani de “Irak’ın yeniden inşası için Türk şirketlerinin etkinliğine ve çalışkanlığına güveniyoruz. Irak hükümeti, Irak’ın yeniden inşasına büyük bütçeler ayırdı. Türk şirketlerine Irak’ın inşasında ‘imtiyaz sahibi’ şirketler olarak bakmak ve görmek istiyoruz” dedi.

Ürdün ile STA tekrar canlandırılmalı

İTO’nun Ürdün’ün başkenti Amman’daki görüşmesi de Serbest Ticaret Anlaşması’nın geçen yıl 30 Kasım’daki iptalinden sonraki ilk ziyaret olarak heyecanla karşılandı. Görüşmede, Türkiye ile Ürdün arasındaki STA tekrar canlandırılması konusu gündeme getirildi. Amman Ticaret Odası Başkanı Halil el-Hac Tevfik, STA’nın iptalinin hata olduğunu söyledi. Tevfik, “Önce eksikliklerin üzerine gidilmeli ve konuşulmalıydı. Türkiye ile Ürdün arasındaki STA mutlaka tekrar canlandırılmalıdır. Biz Amman Ticaret Odası olarak yeni bir STA’nın daha adil ve kapsamlı olması için elimizden geleni yapacağız STA iptalini geride bırakıp, yeni bir beyaz sayfa açalım” mesajını verdi.