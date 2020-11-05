Ticaret heyetleri yolda

Etkinliğe katılacak konukların yarısının yabancı olduğuna işaret eden Ersözlü, 88 ülkeden alım heyeti gelmesinin kesinleştiğinin altını çizdi. Ersözlü, 200 firmanın yer alacağı MÜSİAD EXPO’ya Venezuela, Hollanda, Endonezya, Kongo ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) milli katılımların olacağını aktararak, şu bilgileri verdi:

Tedbirler alındı

“Sanal fuarımız da var. Bu fuarımız 10 gün boyunca devam edecek. Fiziki olarak binlerce iş adamını ve sanayiciyi ağırlamaya hazırlanan MÜSİAD EXPO’nun katılımcıları, TÜYAP sayesinde ziyaretçilerle fuarın ardından da dijital platformda bir araya gelerek ticaret yapabilecek. Tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebileceği fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Bir hol sadece bunun için ayrıldı. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri içinse özel ekipler görev yapacak.”

6 Salonda yapılacak

MÜSİAD Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi ve EXPO Başkanı Hıfsı Soydemir ise ‘Küresel ticaret burada’ sloganıyla 6 salonda, 60 bin metrekare alanda yapılacak MÜSİAD EXPO’nun merkezine insanı aldığını kaydederek, “İnşallah, Türkiye’nin özlem duyduğu bir etkinlikle ön plana çıkacağız” şeklinde konuştu.

TÜYAP ilklere sahne olacak

18. MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’na (MÜSİAD EXPO) Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela dahil pek çok ülkeden yabancı alım heyeti katılacak. Dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı Uluslararası İş Forumu’na (International Business Forum-IBF), binlerce yatırımcı konuk olacak. MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi de ilgi odağı olacak. Zirveye 82 fahri konsolosun katılımı kesinleşmiş durumda. MÜSİAD EXPO kapsamında ayrıca MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu (GİK) düzenlenecek. Fuara, foruma ve zirveye tüm katılımcılar ile ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında alınacak. Etkinlk alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için de özel ekipler görev yapacak.