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Ticaret Başkan Yardımcısı Turagay sınır kapılarında incelemelerde bulundu

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu ihracat hacmini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:23
Ticaret Başkan Yardımcısı Turagay sınır kapılarında incelemelerde bulundu

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu ihracat hacmini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.


Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ve bakanlık yetkilileriyle birlikte Gaziantep’in Karkamış, Kilis’in Elbeyli Çobanbey ile Öncüpınar sınır kapılarında incelemelerde bulundu. GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz’dan gümrük kapıları ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi alan Turagay, amaçlarının Suriye’ye yapılan ihracatı attırmak olduğunu ifade etti. Turagay, "Karşı tarafta Özgür Suriye Ordusu var, Özgür Suriye Ordusu’nun olduğu alanlarda hem bizim halkımızın hem de orada yaşayan Suriye vatandaşlarımızın refahını artırmamız gerekiyor, ticaretin önünü mümkün olduğu kadar açmamız gerekiyor. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptık bir genelge çıkarttık. 15 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere artık ihracattaki engellilerin hemen hemen hepsini kaldırdık diyebilirim. Ticaret artık serbest hale geldi diyebilirim. Tabiki birkaç tane istisnaimallar var, bunlar güvenlik nedeniyle izin verilmiyor. İthalatta da çok büyük adımlar attık. Amacımız çok net ve ortadadır. İki tarafın da refahını artırmak, bölgenin zenginleşmesini sağlamak, birbirleri ile koordineli bir şekilde iç içe geçmiş bir şekilde barış ortamı içerisinde yapmaktır. Amacımız Karkamış, Çobanbey ile Öncüpınar’dan yıllık 100 bin tıra ulaşmaktır. Bunlara da ulaşacağız" dedi.



Suriye ile 2018 yılanda 1 milyar 344 milyon dolarlık ihracat yapıldı


Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Suriye ile 2018 yılanda 1 milyar 344 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade ederek, "70 milyon dolarlık ithalatımız var. Bu rakamlar 2010 yıllarında 1 milyar 800 bin dolarlara çıkmıştı. Amacımız bu ihracat hacmini daha da geliştirmektir. Buna paralel olarak ithalatı da attırmaktır. Karşı tarafın da refahını attırmak gerekiyor. Bizim de refahımızın artması gerekiyor. Karşı tarafta ihtiyaçlar çok fazla, bu ihtiyaçları zamanında karşılamak önemlidir. Oradaki barış ortamını, kendi içimizdeki barış ortamını birinci öncelik olarak önceliğimiz içerisinde tutuyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:23
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