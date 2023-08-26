Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre noter aracılığıyla yapılan devir işlemlerini gösteren ikinci el araç satışında ocak-temmuz döneminde yaşanan artışlar dikkati çekti.

Hissedilir yükseliş

Temmuzda ikinci el otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.1 artarak 567 bin 274’e, diğer araç satışları yüzde 53.4 artarak 334 bin 451’e ulaştı. Böylece toplam araç satışları yüzde 39.3 yükselerek 901 bin 725 oldu.

Bu yılın 7 ayında ise ikinci el otomobil satışları yüzde 24.7 artarak 4 milyon 486 bin 122’ye, toplam araç satışları da yüzde 24 artışla 6 milyon 616 bin 447’ye vardı.

Otomobil öne çıktı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil satışlarında yaşanan artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılın 7 aylık döneminde ikinci el piyasasında alım-satımların sıfır araç satışlarındaki artışlarla kıyaslandığında sönük kaldığını dile getiren Erkoç, “İlk 7 ay içinde, ikinci el piyasada, en yüksek satış sayıları otomobilde 741 bin 828’le mayısta, toplam satışlarda da 1 milyon 104 bin 572 ile yine aynı ayda görüldü” dedi.

Aylık olarak ikinci el satışlarında en yüksek artışın yüzde 39.8’le motosiklette olduğuna işaret eden Erkoç, “Kamyonet satışları da yüzde 22.3 artış gösterirken artış oranı minibüste yüzde 7.9, kamyonda yüzde 1.5, otobüste yüzde 0.1’le düşük kaldı. Öte yandan 7 aylık dönemlere göre traktör satışlarındaki artış yüzde 4.5’te kaldı” bilgilerini paylaştı.

Sektör rahatladı

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el piyasasındaki kayıt dışılığın ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaptığı düzenlemelerle sektörün rahatladığının ve bu dönemde fiyatlarda gerileme yaşandığının altını çizen, Erkoç şunları kaydetti:

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“Bilindiği gibi Ticaret Bakanı’mız Ömer Bolat göreve geldiğinde sektör temsilcileriyle geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirmişti. Bolat, sektörde yaşanan aksaklıkların çözümü noktasında çok önemli adımlar atmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda hayata geçirilen 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasının bireysel satışları da kapsaması ve ikinci el araçların ilan yoluyla sıfır araçların fiyatının üzerinde satılmasını engelleyen düzenleme fiyatlara olumlu olarak etki etmeye başladı. Fiyatların yavaş yavaş geri geldiğini, köpüğün ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Alınan tedbirlerin fiyatları olumlu etkilemesi ikinci araç satışlarının artmasına katkı sağladı.”