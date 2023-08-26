  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'da 30 Ağustos provaları nedeniyle yollar kapanacak! Alternatif güzergahlar açıklandı..

Tabela ittifakında çatlak! Saadet Partisi ile Gelecek Partisi arasında 'Ayasofya' kavgası

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!

MSB görüntüleri paylaştı! Agile Spirit 2023'e damga vuran anlar

Kur'an Kursunda pide dayağına valilik soruşturması

Fransa'yı ülkeden kovan Nijer 48 saat süre tanıdı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz rakamları açıkladı! Dünyanın üç katı büyüdük

Bu hafta parasını yatırımlara aktaracaklar dikkat! Piyasa genelinde kazanan yatırım araçlarının performansı belli oldu!

Lukaşenko'dan Prigojin'in ölümünün ardından dikkat çeken Putin açıklaması: Çok sakin!

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika: Benzine, motorine zam- indirim! Motorin, benzin fiyatı litresi kaç lira oldu? İstanbul, Ankara, İzmir
Ekonomi Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 11:17:00 -
Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı

Türkiye’de ocak-temmuz döneminde ikinci el otomobil satışları yüzde 24.7 artarak 4 milyon 486 bin 122’ye yükseldi. Sektör temsilcileri, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerin artışta etkili olduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre noter aracılığıyla yapılan devir işlemlerini gösteren ikinci el araç satışında ocak-temmuz döneminde yaşanan artışlar dikkati çekti.

Hissedilir yükseliş

Temmuzda ikinci el otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.1 artarak 567 bin 274’e, diğer araç satışları yüzde 53.4 artarak 334 bin 451’e ulaştı. Böylece toplam araç satışları yüzde 39.3 yükselerek 901 bin 725 oldu.

Bu yılın 7 ayında ise ikinci el otomobil satışları yüzde 24.7 artarak 4 milyon 486 bin 122’ye, toplam araç satışları da yüzde 24 artışla 6 milyon 616 bin 447’ye vardı.

Otomobil öne çıktı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil satışlarında yaşanan artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yılın 7 aylık döneminde ikinci el piyasasında alım-satımların sıfır araç satışlarındaki artışlarla kıyaslandığında sönük kaldığını dile getiren Erkoç, “İlk 7 ay içinde, ikinci el piyasada, en yüksek satış sayıları otomobilde 741 bin 828’le mayısta, toplam satışlarda da 1 milyon 104 bin 572 ile yine aynı ayda görüldü” dedi.
Aylık olarak ikinci el satışlarında en yüksek artışın yüzde 39.8’le motosiklette olduğuna işaret eden Erkoç, “Kamyonet satışları da yüzde 22.3 artış gösterirken artış oranı minibüste yüzde 7.9, kamyonda yüzde 1.5, otobüste yüzde 0.1’le düşük kaldı. Öte yandan 7 aylık dönemlere göre traktör satışlarındaki artış yüzde 4.5’te kaldı” bilgilerini paylaştı.

Sektör rahatladı

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el piyasasındaki kayıt dışılığın ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaptığı düzenlemelerle sektörün rahatladığının ve bu dönemde fiyatlarda gerileme yaşandığının altını çizen, Erkoç şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bilindiği gibi Ticaret Bakanı’mız Ömer Bolat göreve geldiğinde sektör temsilcileriyle geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirmişti. Bolat, sektörde yaşanan aksaklıkların çözümü noktasında çok önemli adımlar atmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda hayata geçirilen 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasının bireysel satışları da kapsaması ve ikinci el araçların ilan yoluyla sıfır araçların fiyatının üzerinde satılmasını engelleyen düzenleme fiyatlara olumlu olarak etki etmeye başladı. Fiyatların yavaş yavaş geri geldiğini, köpüğün ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Alınan tedbirlerin fiyatları olumlu etkilemesi ikinci araç satışlarının artmasına katkı sağladı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23