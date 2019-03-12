Ticaret Bakanlığından ’paket tur’ ve ’otel konaklamalarında erken rezervasyonlara’ ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından paket tur ve otel konaklamalarında erken rezervasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Özellikle içinde bulunulan aylarda muhtelif seyahat acentaları tarafından yaz mevsiminde gerçekleştirilecek olan paket tur ve otel konaklamalarına yönelik erken rezervasyonları hedefleyen birtakım reklam ve tanıtım faaliyetleri yapıldığının görüldüğü belirtilen açıklamada, "Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarca başlatılan kampanyalarla birlikte son dönemlerde tüketicilerimizin paket tur ve otel konaklama sözleşmelerinde erken rezervasyonlu tatil seçeneklerini tercih ettikleri dikkati çekmektedir. Bu tercihlerin başlıca nedenleri; tüketicilere sağlanan indirimli fiyat ve daha çok taksitlendirilebilmeye bağlı ekonomik avantajlar ile önceden yapılan rezervasyonlar sayesinde geleceğe dönük tatillerini planlayabilme imkanlarının sağlanması olarak sayılmaktadır. Erken rezervasyon avantajlarından faydalanmak isteyen tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu noktada, erken rezervasyon ile paket tur ve otel konaklama sözleşmesi satın alacak tüketicilerimizin aşağıda yer verilen hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir.

Tüketicilerimiz tarafından satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentası veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunu www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilmektedir" denildi.

Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin ETBİS’e (elektronik ticaret bilgi sistemi) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentalarının kendi internet sitesinin tercih edilmesi, ödemelere vb. hususlara dikkat edilmesinin gerektiği bildirildi. Gerek yüz yüze satışlarda gerekse de mesafeli satışlarda satın alınan paket tur veya konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesinin gerektiği kaydedildi.







Paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunuyor

Paket turlarda yapılan erken rezervasyonların, başlangıç tarihine uzun zaman kala yapılması sonucu hayatın normal akışı içerisinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle tüketicilerin önceden planladıkları turlara katılamadıkları, bu suretle bir takım cezai şartlara maruz kaldıklarının bilindiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu duruma ilişkin olarak, tüketicinin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunmaktadır. Buna göre tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilecektir" denildi.

Açıklamada, "Diğer taraftan, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilecektir. Ayrıca, muhtelif seyahat acentaları tarafından tüketicilere sunulan paket tur veya otel konaklama rezervasyonun başlamasına belirli bir süre kala cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerimizin faydasına olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "6502 sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurum yetkili kılınmıştır. Bunlar, illerde ’Ticaret İl Müdürlüğü’, ilçelerde ’Kaymakamlık’ bünyesinde oluşturulan ’Tüketici Hakem Heyetleri’ ve illerde ’Tüketici Mahkemeleri’dir. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 8.480 liranın (2019 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8.480 liranın ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedirler."