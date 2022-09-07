Ticaret Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması! 'Gerçeği yansıtmıyor'

Yeni Akit ANKARA

Ticaret Bakanlığı, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İlgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Ticaret Bakanlığı'nın bazı basın yayın organlarında domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile “Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) - Diğerleri: (GTP:2002.90) (Salça)” ihracatında kayıt uygulaması getirilmiş olup söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması ile ilgili değildir. Ayrıca, bu ürünlerin ihracatı Bakanlığımız iznine de tâbi kılınmamıştır.