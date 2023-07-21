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Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan 2. el araç satış fiyatıyla ilgili yeni karar!
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan 2. el araç satış fiyatıyla ilgili yeni karar!

Yeniakit Publisher
2023-07-21 10:15:00 -
Ticaret Bakanlığı'ndan 2. el araç satış fiyatıyla ilgili yeni karar!

Ticaret Bakanlığı olarak İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır.

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Yorumlar

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