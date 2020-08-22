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Ekonomi Ticaret Bakanlığı, uzmanlık mevzuatlarını birleştirdi
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, uzmanlık mevzuatlarını birleştirdi

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 10:57:00 -
Ticaret Bakanlığı, uzmanlık mevzuatlarını birleştirdi

Yönetmelik, ticaret uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile ticaret uzmanlığına atanma usul ve esaslarını, ticaret uzmanı ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenliyor.

Düzenleme ile Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği ile Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

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