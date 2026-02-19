Ticaret Bakanlığı uyardı: O cam masa toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne eklenen Tayga marka camlı masa, “sağlıksız ve güvensiz” bulunarak satıştan yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne göre, Tayga markalı cam masanın taşıdığı risk yaralanmalar olarak belirtilirken, ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.