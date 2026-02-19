  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ticaret Bakanlığı uyardı: O cam masa toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne eklenen Tayga marka camlı masa, “sağlıksız ve güvensiz” bulunarak satıştan yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün daha eklendi. Tayga marka camlı masa 'sağlıksız ve güvensiz' bulundu. Masanın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne göre, Tayga markalı cam masanın taşıdığı risk yaralanmalar olarak belirtilirken, ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

 

