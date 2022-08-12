Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketini faaliyetten men etti
Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle bir uluslararası gözetim şirketine 1 ay faaliyetten men cezası verdi.
Bakanlığın "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ilgili mevzuata aykırı davranan "Focus Inspection Uluslararası Gözetim Denetim ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi" 1 ay süreyle faaliyetten men edildi.
Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.