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Ekonomi Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketini faaliyetten men etti
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketini faaliyetten men etti

Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle bir uluslararası gözetim şirketine 1 ay faaliyetten men cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 10:02:00 -
Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketini faaliyetten men etti

Bakanlığın "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili mevzuata aykırı davranan "Focus Inspection Uluslararası Gözetim Denetim ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi" 1 ay süreyle faaliyetten men edildi.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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