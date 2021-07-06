Ticaret Bakanlığı personel alacak

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra (gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri) teşkilatında görevlendirilecek 75 sözleşmeli muayene memuru, sözlü sınavla açıktan atama suretiyle alınacak.

Sözleşmeli muayene memurları için alım yapılacak iller Ağrı, Artvin, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis ve Şırnak olarak belirlendi.

Başvurular dijital ortamda 7-16 Temmuz döneminde yapılabilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava, belirlenen ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türündeki başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday çağırılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

Başvuru sonuçları, sözlü sınav tarihi, saati ve yeri ile başarılı olan adayların listesi de Bakanlığın internet sitesinin "Duyurular" bölümünde yayınlanacak. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.