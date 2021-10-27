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Gündem Ticaret Bakanlığı, o sitelere 3 milyon lirayı aşan ceza kesti
Gündem

Ticaret Bakanlığı, o sitelere 3 milyon lirayı aşan ceza kesti

E-ticaretin giderek yaygınlaştığı günümüzde, tüketicileri yanıltan online alışveriş sitelerine ilişkin şikayetler de her geçen gün artıyor. Ticaret Bakanlığı, artan şikayetler üzerine inceleme başlattı ve o sitelere ceza yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 20:28:00 -
Ticaret Bakanlığı, o sitelere 3 milyon lirayı aşan ceza kesti

Geç teslimat yapan, hiç yapmayan ya da stokta olmayan ürünü satmaya devam eden firmalara 3 milyon lirayı aşan ceza kesildi.

İnternetten yapılan alışverişler hızla artıyor.

Giyim, gıda ve elektronik başta olmak üzere internet alışverişi yapanların sayısı son bir yılda yüzde 62 arttı. Salgın sürecinde bu oran yüzde 90'lara ulaştı.Ancak işlem hacmindeki bu artış, tüketici şikayetlerini de beraberinde getirdi.

İşlem hacmiyle tüketici şikayetleri de arttı

Bazı ürünler zamanında teslim edilemedi, bazı ürünler ise hiç gönderilmedi. Stokta olmayan ürünlerin satışının devam ettiği saptandı.

Firmaların, sözleşme hükümlerini tek taraflı ihlal etmesi de bakanlığa bildirilen konular arasında.

Sözleşmeye uymayan firmalara 3 milyonu aşan ceza 

Ticaret Bakanlığı da şikayetlerin üzerine denetimlerini artırdı. Mesafeli satış yapan firmalara inceleme başlattı. Sözleşme hükümlerine uymayan firmalara 2020'de 7 milyon 680 bin TL idari para cezası kesti. Eylül ayı itibarıyla ise uygulanan ceza tutarı ise 3 milyon 273 bin TL oldu.

Tüketiciyi yanıltan firmaların reklamları durduruldu

Tüketiciyi yanıltıcı şekilde indirim reklamı yapan firmalara da ceza yağdı.İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden satış yapan firmalara, Reklam Kurulu tarafından bu yıl toplam 2 milyon 85 bin TL ceza verildi. Ayrıca söz konusu reklamlar durduruldu. 

 

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