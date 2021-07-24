Kamu kurum ve kuruluşları için personel alımları devam ediyor. Ticaret Bakanlığı 25 ilde sözleşmeli personel alımı yapıyor. KPSS puan şartı ile yapılacak olan personel alımında 750 kişi işe alınacak olup, sınava katılma şartları ve başvuru tarihleri de ayrıca ifade edildi. İşte merak edilen haberin devamı…

Ticaret Bakanlığı muhafaza memuru alımı ne zaman?

Ticaret Bakanlığı muhafaza memuru alımına başvuru yapacak adaylar, başvurularını dijital ortamda 09.08.2021 ve 18.08. 2021 tarihleri arasında e-Devlet(Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ticaret Bakanlığı muhafaza memuru alım başvuru şartları nelerdir?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2-Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991) ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

3- En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

4-ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

5-Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

5- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak.