  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir İtalyan yazsa bu kadar olurdu: Merdan Yanardağ'ın Tele-1'inden 'yazıklar olsun' dedirten haber!

O ülkelerde internet üzerinden sahte negatif korona test belgelerinin satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Fahrettin Altun'dan kararlı mesaj: En kısa sürede...

"TSK'daki köstebek" iddiasıyla gündeme gelmişti! O emekli amirale de sahip çıktılar

Dilipak'tan 'bitcoin' açıklaması: Caizdir ama...

ABD'nin raporunda dikkat çeken Türkiye detayı

Avrupa’daki Müslümanlar tedirgin! Fransa’da camiye alçak saldırı

Çocuğumu telefon bağımlılığından nasıl kurtarabilirim? Uzman Psikolog'dan altın tavsiyeler

Darbecilerinin kendisine yönelik iğrenç hakaretinden şikayetçi olmayan Meral Akşener: Darbelerle mücadele etmek siyasetçinin işidir

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'dan bir skandal daha: İzi bulundu
Ekonomi Ticaret Bakanlığı martta 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı martta 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 636 firma için izin belgesi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 08:48:00 -
Ticaret Bakanlığı martta 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Bakanlığın, mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçen ay 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 5 yurt içi satış ve teslim, 5 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18, resen iptal edilen belgelerin sayısı 2 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu’da seyirciyi üzen haber! Çekimler durduruldu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranlarını derinden sarsan bir haber geldi. Ünlü oyuncu Ekin Koç’un (Sultan Sencer), koronavirüs testi poziti..
Turgay Güler'den kötü haber
Medya

Turgay Güler'den kötü haber

Akşam gazetesi yazarlarından Turgay Güler, koronavirüse yakalandı.
Ersin Korkut'tan skandal ifadeler: Diyarbakır bizim başkentimiz
Gündem

Ersin Korkut'tan skandal ifadeler: Diyarbakır bizim başkentimiz

BKM soytarılarından Ersin Korkut, beraberindeki kişi ile çektiği videoda, PKK terör örgütü ile ağız birliği yaparak Diyarbakır için skandal ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay