Ticaret Bakanlığı, banka hesabını kiralayanları uyardı

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan "banka hesabı kiralama" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse, 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabilecek.

Dolandırıcılar Neler Yapıyor?

Dolandırıcılar, çeşitli platformlar üzerinden tüketicilere "banka hesabının kiralanması ya da kullandırılması karşılığında yüksek kazanç" vaadiyle ulaşıyor. Bu hesaplar üzerinden yasa dışı kanallardan edinilen paraların transferi gerçekleştiriliyor. Hedefte ise öğrenci, ev hanımı gibi gelir kaynağı görece kısıtlı olan veya yaşlı, engelli gibi daha hassas gruplar yer alıyor.

IBAN Kiralama Nedir?

IBAN kiralama, bir kişinin kendi banka hesabını belirli bir süre veya işlem için başka bir kişiye devretmesi işlemidir. Bu işlemde, hesap sahibi kişi hesabına para yatırılmasını ve çekilmesini kabul eder. Karşılığında ise hesabı kiralayan kişiden maddi bir ücret alır.

IBAN Kiralama Nasıl Yapılır?

IBAN kiralama genellikle internet üzerinden yapılan bir işlemdir. Dolandırıcılar, sosyal medya platformları veya sahte ilanlar aracılığıyla hesap kiralamak isteyen kişileri bulmaya çalışır. Hesap sahibi, kimlik bilgilerini ve banka hesap bilgilerini dolandırıcıya verir. Dolandırıcı ise bu bilgileri kullanarak yasa dışı işlemler gerçekleştirebilir.