Piyasadaki kahvelerin yüzde 80'i hileli! Hurma çekirdeği ve fasülye katıyorlar

Mısır Ticaret Odası Kahve Komisyonu Başkanı Mustafa eş-Şeyh'in, dünyadaki kahvenin yaklaşık yüzde 80'inin doğal kahve standartlarına uymadığı yönündeki açıklaması tartışma ve endişeye yol açtı.

Eş-Şeyh, kahvede hilenin yaygınlaştığını, bazı kafelerin ise bu ürünleri orijinal kahve gibi yüksek fiyatlarla sattığını belirtti.

Bu açıklamalar, piyasadaki denetimlerin yeterliliği ve kahveye karıştırılan maddelerin tüketici sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle dünya genelinde kahve fiyatlarının son dönemde hızla yükselmesi nedeniyle hileli ürünlerin arttığı ifade edildi.

Kalp hastalıkları uzmanı ve eski Ulusal Kalp Enstitüsü Dekanı Prof. Dr. Cemal Şaban, Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, öğütülmüş kahveye hurma çekirdeği, bezelye veya fasulye eklenmesinin kalbe doğrudan zarar verdiğini gösteren bilimsel bir çalışma bulunmadığını söyledi.

Şaban, asıl tehlikenin bu gıdaların kendisinden değil, hile uygulamasından ve kahveye hangi maddelerin eklendiğinin bilinmemesinden kaynaklandığını belirtti.

Araştırmalara göre kahvede en yaygın hile yöntemleri arasında arpa, mısır ve soya fasulyesi gibi tahılların kullanılması yer alıyor. Kavrulmuş hurma çekirdeğinin ise bazı bölgelerde uzun süredir kahve alternatifi olarak tüketildiği ifade ediliyor.

Bilimsel incelemeler, gıda kaynaklı katkı maddelerinin genellikle ciddi sağlık sorunlarına yol açmadığını, ancak kahvenin besin değerini değiştirebildiğini ve antioksidan miktarını azaltabildiğini ortaya koyuyor. Hayvanlar üzerinde yapılan kısa süreli çalışmalarda da hurma çekirdeği kahvesinin belirgin bir zararlı etkisi görülmedi.

Şaban, gerçek tehlikenin kahveye gıda dışı maddelerin karıştırılması olduğunu vurguladı.

Bazı hile vakalarında sibutramin gibi ilaçlar veya izobütil nitrit gibi kimyasalların kullanıldığı, bunların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Ayrıca buğday, soya veya süt gibi maddelerin kahveye eklenmesinin, bu ürünlere alerjisi olan kişiler açısından ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.

Damietta Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ve Klinik Toksikoloji Öğretim Üyesi Dr. Emire İmam ise kahvede hilenin yıllardır farklı yöntemlerle yapıldığını belirtti.

İmam'a göre en yaygın yöntemler arasında kavrulmuş hurma çekirdeği, bezelye, yer fıstığı ve çeşitli baklagillerin öğütülerek kahveye karıştırılması bulunuyor.

Bazı üreticilerin ise kahvenin daha köpüklü görünmesi için sodyum bikarbonat veya kabartma tozu eklediği ifade edildi.

İmam, hileli kahvenin doğal kahveden tat, aroma ve uyarıcı etkisi bakımından belirgin şekilde ayrıldığını söyledi.

Tüketicilerin bazen bir fincan kahve içmelerine rağmen beklenen kafein etkisini hissetmediklerini belirten İmam, özellikle baharatlı ("muhavvec") kahvelerde tadın baharatlarla maskelenmesi nedeniyle hilenin fark edilmesinin zorlaştığını ifade etti.

Kaynak: Al Hadat