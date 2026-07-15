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Spor Fenerbahçe'de üç yeni transferin forması satışta! Greenwood, Ake ve Muric'in numaraları belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de üç yeni transferin forması satışta! Greenwood, Ake ve Muric'in numaraları belli oldu

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Fenerbahçe'de üç yeni transferin forması satışta! Greenwood, Ake ve Muric'in numaraları belli oldu

Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muric’in isimlerini taşıyan maç formalarını satışa çıkardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muric'in isimlerini taşıyan resmi lisanslı maç formalarının Fenerium mağazaları ile Fenerium'un resmi dijital satış kanallarında taraftarlarla buluştuğu belirtildi.

Açıklamada, İngiliz hücum oyuncusu Greenwood'un 11, Hollandalı stoper Ake'nin 15 ve Kosovalı santrfor Muric'in 19 numaralı formalarının yeni sezonun öne çıkan lisanslı ürünleri arasında yer aldığı vurgulandı.

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