  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ticaret Bakanlığı 110 personel alacak
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 110 personel alacak

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:14:34 -
Ticaret Bakanlığı 110 personel alacak

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, 60'ı ticaret uzman yardımcısı, 50'si ticaret denetmen yardımcısı olmak üzere toplam 110 personel alımı yapacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez teşkilatında görevlendirilecek 60 ticaret uzman yardımcısı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavla alınacak.

Başvurular, 20-29 Ocak 2021 döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) yapılabilecek.

Yazılı sınav, 28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.

Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapacak 50 ticaret denetmen yardımcılığı için de yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 2-12 Şubat 2021 döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden gerçekleştirilebilecek.

Yazılı sınav 21 Mart'ta Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde bildirilecek.

Toplam 110 personelin alımı için sözlü sınavların yeri ve tarihi, yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Sınavlara giriş için 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan, ilanda belirtilen alanlarda istenilen puanları almak gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'da koronavirüs aşısı skandalı
Korona Virüs

Almanya'da koronavirüs aşısı skandalı

Almanya'daki Stralsund kentindeki bir bakımevinde koronavirüs aşısının enjeksiyon için hazırlanışı sırasında yapılan bir hatadan dolayı 8 pe..
Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’
Gündem

Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’

Yazar Kübra Par, Prof. İlber Ortaylı’nın sunucu Cansu Canan Özgen’e söylediği “Maşallah, şuna bak” ifadesi için “Biraz densizlik etmiş” yoru..
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüsten şiddetli olabilecek salgına hazırlanmalıyız
Sağlık

DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüsten şiddetli olabilecek salgına hazırlanmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gelecekte koronavirüs salgınından daha da büyük bir salgınla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay