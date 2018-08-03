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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türk ve ABD'li firmalarla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Pekcan, TOBB ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı'na katıldı.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:00
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türk ve ABD'li firmalarla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı'na iştirak etti.

TOBB ve ABD Ticaret Odası ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantı, Apple, Boeing, IBM, Microsoft gibi firmaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ABD şirketinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti. 

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 15:00
  1. Türkiye
  2. Apple
  3. Microsoft
  4. Boeing

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