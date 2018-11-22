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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, tarıma dayalı sektör ihracatçılarına yıl sonuna kadar 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacak."
22 Kasım 2018 Perşembe 09:42
Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:42
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Türk Eximbank
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