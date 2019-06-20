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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Irak'ta

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Türkiye ve Irak olarak ekonominin her alanındaki ilişkilerimizi en üst düzeye çıkaracağız"- "Karşılıklı yatırımların artırılması için gereken adımları atacağız"- "2019'un ilk 5 ayında, Irak'a ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4, Irak'tan ithalatımız ise yüzde 29,6 arttı. Bu rakamlar karşılıklı ticari ilişkilerimizin artmasına verdiğimiz önemin göstergesidir"- "Sınır kapılarının artırılması yönünde mutabakata vardık. Lojistik açısından en iyi başlangıç Türkiye-Irak sınırında yeni bir sınır yapısı açmak olacaktır"

20 Haziran 2019 Perşembe 14:05
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Irak'ta

BAĞDAT (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve Irak olarak ekonominin her alanında ilişkileri en üst düzeye çıkaracaklarını belirterek, "Karşılıklı yatırımların artırılması için gereken adımları atacağız." dedi.

Pekcan, Türkiye-Irak İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi için her seviyede ortaya konulan kararlı iradenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Türkiye'yi ziyaretlerinin ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Pekcan, Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani ile de ikili ticareti geliştirmek amacıyla yakın iş birliği içinde olduklarını aktardı.

Pekcan, iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefinin ortaya konulduğunu vurgulayarak, "Orta Doğu'nun iki köklü, kadim ülkesi Türkiye ve Irak olarak ekonominin her alanındaki ilişkilerimizi en üst düzeye çıkaracağız. Karşılıklı yatırımların artırılması için gereken adımları atacağız. Türkiye ve Irak iş birliği yalnızca halklarımıza değil, tüm coğrafyamıza refah ve barış getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Irak'ın en çok ithalat yaptığı ülke Türkiye"

Bu kapsamda gerekli kararları aldıklarını dile getiren Pekcan, şöyle konuştu:

"Ticaretin önündeki tüm zorlukları kaldırıp, Türkiye ve Irak arasındaki ticareti, müteahhitlik ve yatırım ilişkilerini tarihin en parlak dönemine taşımalıyız. 2018'de Irak'a ihracatımız 8,3 milyar dolar, Irak'tan ithalatımız 4,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Irak'ın en çok ithalat yaptığı ülke de Türkiye'dir. 2019'un ilk 5 ayında, Irak'a ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4, Irak'tan ithalatımız ise yüzde 29,6 arttı. Bu rakamlar karşılıklı ticari ilişkilerimizin artmasına verdiğimiz önemin göstergesidir."

Pekcan, 2018'de Irak'a 11 bin 825 firmanın ihracat yaptığını belirterek, “Potansiyelimiz bunun çok daha üzerindedir. Bu potansiyeli harekete geçirmek üzere, ticareti zorlaştırıcı, korumacı önlemlerden ziyade ticareti kolaylaştırıcı önlemler almalıyız." ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Başbakan Abdulmehdi ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde ilave vergiler, yasak kapsamındaki ürünleri ele aldıklarını, iş adamlarının karşılaştıkları zorlukları ilettiklerini aktaran Pekcan, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, Petrol Bakanlığı ve Elektrik Bakanlığındaki makine alımlarında sadece ABD, AB ve Japonya ürünlerinin kabul edilmesi şartının değiştirilmesini talep ettiklerini anlattı.

- "Irak için her türlü desteği vermeye hazırız"

Irak'ın yeniden kalkınma ve imar sürecine girdiğine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Devletimiz, Irak'ın geçmişteki zor günlerinde olduğu gibi her zaman yanında olmaya devam edecektir. Irak'ın yeniden imarına yönelik güçlü desteğimizin bir göstergesi olarak, 25 Nisan'da Bağdat'ta Türkiye Müteahhitler Birliği ve Irak Müteahhitler Federasyonu iş birliğiyle Irak'ın Yeniden İmarı Forumu'nu gerçekleştirdik. Benzer bir forumun İstanbul'da da yapılmasını öngörüyoruz. Irak'ın özel sektörünün daha da canlanması ve Irak'ın üretim kabiliyetinin artması noktasında Türkiye, Irak için her türlü desteği vermeye hazırdır."

Pekcan, Irak'ın ekonomik refahının gelişmesinde Türk iş adamları ve müteahhitlerinin büyük paya sahip olduğuna dikkati çekerek, Türk Hava Yolları'nın Bağdat, Basra, Necef, Erbil, Süleymaniye olmak üzere Irak'ta 5 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini, 4 Türk bankasının Irak'ta faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

- "Ovaköy Sınır Kapısı'nı en kısa zamanda açalım"

Irak'ın Körfez ülkelerine ulaşmak için çok önemli bir geçiş ülkesi olduğunu vurgulayan Pekcan şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Körfez ülkelerine ulaşması için en kısa yol Irak'tır. Kara yolları ve demir yollarıyla Orta Doğu'yu birbirine bağlamak üzere görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Türkiye de Irak'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır. Lojistik açısından en iyi başlangıç Türkiye-Irak sınırında yeni bir sınır yapısı açmak olacaktır. Şu anda tek sınır kapımız var. Sınır kapılarının artırılması yönünde mutabakata vardık. İnşallah en kısa zamanda ilk sınır kapısını açmak bize kısmet olur. Sayın Bakanım, gelin bunu hızlandıralım. Ovaköy Sınır Kapısı'nı en kısa zamanda devreye alalım, iş dünyasının önünü açalım."

Pekcan, transit geçişlere izin verilmesi ve iki ülke arasında yeni gümrük kapılarının açılmasının artan ticaret hacmine ve Irak'ın kalkınmasına hizmet edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:05
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Türkiye-Irak iş forumu

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