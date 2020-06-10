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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Ticaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Ticaret Sicili Müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:35:40 -
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Ticaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Ticaret Sicili Müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek."

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