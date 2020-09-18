Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 33. Ahilik Haftası kapanış törenine katıldı:

KIRŞEHİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyadaki ülkelerin farklı türden sorunlarla uğraşırken Türkiye'nin, hem sorunların üstesinden gelmede iyi bir sınav verdiğini hem de savunmasından dış politikasına, sağlıktan ekonomiye kadar tüm kritik alanlarda ayrışarak ön plana çıktığını söyledi.



Pekcan, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen 33. Ahilik Haftası kapanış töreninde, pazartesi gününden bu yana devam eden Ahilik haftası etkinlikleriyle 800 yıllık geleneğin yad edildiğini belirtti. Bu kültürün nimetlerini sonraki nesillere en güzel biçimde aktarmayı sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Pekcan, "Ahilik geleneğimiz, her şeyden önce Türk-İslam tarihi ve Türklerin Anadolu’ya kök salması bakımından tarihi öneme sahiptir. Ahilik teşkilatı bir ekonomi teşkilatı olmanın ötesinde atalarımızın Anadolu'yu kalıcı bir yurt ve Türk vatanı haline getirmesine katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Ahilik teşkilatının etkisiyle Anadolu'da zanaatların çoğaldığını, mesleklerin oluştuğunu ve yerleşik düzene geçildiğini aktaran Pekcan, şunları söyledi:



"Ahilik, Anadolu’da meslek kollarının ve iktisadi düzenin gelişimine destek olmanın yanında, Türk-İslam medeniyetinin ahlaki ve manevi değerlerinin toplumda en güzel biçimde tatbik edilmesini teşvik etmiştir. 1200'lü yıllardan itibaren yeşeren Ahilik, liyakati, emeği, çalışmayı ve disiplini öğretmesinin yanında, paylaşmayı, adil rekabeti, hakkaniyeti, fakir fukarayı gözetmeyi ve kanaati de öğretmiştir. Bu bakımdan, ülkemizdeki 'sosyal adalet' kültürünün ve 'refah toplumu' anlayışının temelleri Ahilik ile atılmıştır diyebiliyoruz."



Türkiye'nin gelişme ve kalkınma yolunda büyük bir özgüvenle emin adımlar attığını vurgulayan Pekcan, bunun en büyük etkenlerinden birinin de Anadolu’da bin yıldır büyütülen devlet geleneği, toplumsal birlik ve dirlik geleneği olduğunu kaydetti.



Ahiliğin, birlik ve beraberlik olgusunun en güzel yapı taşları arasında önemli yer tuttuğuna işaret eden Bakan Pekcan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugünkü uluslararası ortamda pek çok dünya ülkesi farklı türden sorunlarla uğraşırken Türkiye, hem sorunların üstesinden gelmede iyi bir sınav veriyor hem de savunmasından dış politikaya, sağlıktan ekonomiye kadar tüm kritik alanlarda ayrışarak ön plana çıkıyor. Türkiye, kendi bildiği doğruları savunan, kendi hak ve menfaatleri çerçevesinde çekinmeden hareket ederek milletinden aldığı güçle kendi kaderini kendi tayin eden bir ülke olduğunu en iyi şekilde bütün dünyaya göstermektedir."

Türkiye'nin bugün eriştiği gücün arkasında bin yıllık devlet geleneği ve toplumsal tecrübe yattığını vurgulayan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu bakımdan, bu topraklardan geçip de bizlere bu mirası bırakan atalarımızı, devlet büyüklerimizi, mutasavvıfları, alimleri, ustaları ve Ahileri saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bugün bize düşen, Ahilik geleneğinin tüm erdemlerini yaşayıp yaşatmak, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı sürdürmektir. Nasıl ki bundan 800 yıl önce kurulan Ahilik teşkilatı o dönemde Anadolu’daki toplumsal yapılanmanın omurgasını oluşturmuşsa bugün de esnaf ve sanatkarlarımızın toplumumuzun temel taşıdır, omurgasıdır. Esnaf ve sanatkarlarımızın mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri, gelişen ve değişen dünya düzeninde varlıklarını en etkin biçimde sürdürebilmeleri, toplumsal refahımız ve huzurumuz açısından son derece önemli ve gereklidir."



Devlet politikalarını esnafı destekleyici şekilde yönlendirdiklerini ve bu doğrultuda adımlar attıklarını belirten Pekcan, esnaf ve sanatkar kuruluşları, esnaf odalarıyla istişare halinde çalışma yaptıklarını söyledi.



Ticaret Bakanlığı olarak esnafa mümkün olan en etkin hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerinin altını çizen Pekcan, şöyle konuştu:



"Esnafımızın, sanatkarımızın, iş insanlarımızın yeni nesil teknolojiyle tanışması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bildiğiniz üzere, esnaflarımıza yönelik iş ve işlemlerin büyük bölümü e-Devlet kapısı ile entegre biçimde çalışan Esnaf Bilgi Sistemimiz üzerinden sağlanmaktadır. Son dönemde yaptığımız yeni yatırımlarla bu sistemimiz altında Coğrafi Bilgi Sistemini de kurduk ve Esnaf Rehberi Mobil Uygulamasını devreye aldık. Ayrıca, esnaf odalarımızın işlemlerini kolaylaştırıcı ve esnafımıza daha iyi hizmet sağlamalarına yarayacak yeni dijital altyapıları da hayata geçirdik. Bakanlık olarak, girişimcilik, e-ticaret ve ihracat konularında ücretsiz online eğitimler veriyoruz. Tüm esnaf, sanatkar kardeşlerimi ve tüm vatandaşlarımızı bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyorum."



Bakan Pekcan, pandemi şartlarındaki esnafın mali durumlarının desteklenmesi için de gerekli tüm kaynakların seferber edildiğini hatırlattı. Esnaf ve sanatkarların kooperatif kefaletiyle veya doğrudan Halkbank'tan kullanmış oldukları kredilerin geri ödemelerine de değinen Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Esnafımızın taksitleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenmişti. Söz konusu ertelemeden 374 bin 674 esnafımız faydalandı. Esnafımızın 3 milyar liranın üzerindeki kredisini erteledik. Bununla birlikte temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait taksitleri de üçer ay süreyle ertelenmiştir. Yine bu dönemde Halkbank tarafından hayata geçirilen 'İşletme Kredisi' kapsamında bugüne kadar 18,1 milyar lira faiz indirimli kredi sağlandı. Ayrıca, önemli bir kolaylık olarak pek çok faaliyet kolundaki işletmelere Hazine ve Maliye Bakanlığımızca KDV ve stopaj indirimi sağlanmıştır. Devletimiz ve hükümetimiz, her zaman olduğu gibi içinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte de esnaf ve sanatkarımızın yanında olmaya devam etmiştir. Hep birlikte, devlet ve millet dayanışması ile aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Ülkemizin refahı ve kalkınması adına hep birlikte gayretlerimizi sürdüreceğiz."



Konuşmaların ardından Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a yılın Ahilik Hizmet Ödülü verildi ve şed kuşatıldı.



Ayrıca yılın Ahisi Mahmut Recai Purutoğlu, yılın kalfası Barış Kahvecioğlu ve yılın çırağı Ahmet Durmaz'a da ödül verildi.



Etkinliğe Bakan Pekcan'ın yanı sıra Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Hacı Turan, CHP Milletvekili Metin İlhan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ile davetliler katıldı.





