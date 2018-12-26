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Ticaret Bakanı Pekcan:"Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız"

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:14
Ticaret Bakanı Pekcan:"Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:14
  1. çek ve bono
  2. flaş
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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