Ticaret Bakanı Pekcan'dan "Anneler Günü" paylaşımı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Başta aziz vatanımız uğruna evlatlarını şehit vermiş annelerimiz ve gazi anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Pekcan, Anneler Günü dolasıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başta aziz vatan uğruna evlatlarını şehit veren anneler ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize sağlıklı, mutluluk ve huzur dolu nice Anneler Günlerini beraber geçirmenizi temenni ediyorum."