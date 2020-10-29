Ticaret Bakanı Pekcan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhuriyetin her alanda ilerleyişin kaynağı, birlik ve beraberliğin en büyük güvencesi olduğunu belirterek, "Bir asra yaklaşan zaman diliminde Cumhuriyetimizin kat ettiği mesafe, hepimiz için büyük bir iftihar vesilesidir." ifadesini kullandı.

Pekcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin, bağımsızlığından asla taviz vermeyen aziz milletin verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşunun ve vatan sevgisinin eseri olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin her alanda ilerleyişin kaynağı, birlik ve beraberliğin en büyük güvencesi olduğuna işaret eden Pekcan, "Bir asra yaklaşan zaman diliminde Cumhuriyetimizin kat ettiği mesafe, hepimiz için büyük bir iftihar vesilesidir." ifadesini kullandı.

Pekcan, Cumhuriyeti her koşulda korumak, yüceltmek ve ileriye taşımanın ecdada olan borç, gelecek nesillere olan sorumluluk olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'ncü yılına birlik ve beraberlikle emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm gayemiz, gelecek nesillerimize hiçbir güce boyun eğmeyen lider bir ülke bırakmak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, hedeflerinin arkasında yoluna kararlılıkla devam ediyor"

Pekcan, siyasi başarı ve kazanımlarla sanayi, üretim ve ihracattaki dinamizmi de sürdürdüklerini ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin büyük bir darboğaz yaşadığına dikkati çekti.

Bu süreçte, Türkiye'nin sağlık alanında olduğu gibi ekonomi alanında da en güçlü durabilen ve en hızlı ekonomik toparlanma yaşayacak ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Pekcan, çalışmalarını iş insanlarıyla gayret ve titizlikle sürdürdüklerini bildirdi.

Pekcan, Türkiye'nin, her şeye rağmen, hedeflerinin arkasında yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 97'nci kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum."