Ticaret Bakanı Pekcan, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile Planlama Bakanıyla bir araya geldi

Pekcan, görüşmede yaptığı konuşmada, dost ve kardeş Libya’nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının Türkiye’nin Libya’ya yönelik tutumunun temel ilkeleri olduğunu belirterek “Türkiye, Libya’nın yanında yer almaya devam edecektir. Libya’nın yeniden yapılandırılması sürecinde, sanayiden alt ve üstyapı yatırımlarına; sağlıktan enerjiye; eğitimden bankacılığa kadar her alanda yatırım ve teknik işbirliğine yönelik işbirliğimiz devam edecek ve Türkiye bu alanlarda sorumluluk almaya hazırdır.” dedi.

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 2013 yılında 3,6 milyar ABD Doları düzeyinde olduğunu hatırlatan Pekcan “2020 yılı itibarıyla bunun tekrardan 3,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını memnuniyetle görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da fazla geliştirerek, ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Pekcan, müteahhitlik sektörünün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en önemli unsurlarından birini oluşturduğuna işaret etti.

Firmaların geçmişten kalan sorunlarının karşılıklı işbirliği ve anlayış içerisinde çözümünü sağlayabilmek amacıyla, geçtiğimiz Ağustos ayında bir Mutabakat Zaptı imzalandığını hatırlatan Pekcan, mutabakat zaptının yürürlüğe girmesini müteakip Türk firmalarının Libyalı işveren idarelere görüşme isteklerini içeren başvurularını yaptıklarını, beklentilerinin görüşme sürecinin hızlandırılarak geciktirilmemesi, bir an önce çözüm odaklı bir şekilde sonuçlandırılması olduğunu kaydetti.

Pekcan, “Geçmişten kaynaklanan sorunların çözümü, hem Libya’nın hem de firmalarımızın geleceğe daha umutla bakmasına yardımcı olacaktır. Firmalarımızın Libya’nın ihtiyaçları ve güvenlik koşulları dikkate alınarak, belli projeler çerçevesinde tekrar işbaşı yapmaları ve Libya’nın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projelere başlamaları, Libya’daki istikrar ve gelişme sürecini de destekleyecektir ve Türkiye-Libya dayanışmasını tüm dünyaya göstermek açısından da bir zemin olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

İkili ticarette yeniden başlayan canlanmanın kalıcı olması, yatırımların cazip hale gelmesi içinticaret ve yatırım ilişkilerini etkileyen yasal zemini güçlendirici adımların atılması gerektiğini vurgulayan Pekcan, kurum ve kuruluşlar arasındaki teknik işbirliğini önemsediklerini ve desteklediklerini ifade etti.

Pekcan, “Libya’da son yıllarda yaşanan gelişmeler sonrasında, ülkenin tüm kurumlarıyla yeniden ayağa kalkma ve inşa sürecine girdiğini mutlulukla gözlemliyoruz.Bu süreçte ülkemiz her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi vermeye devam edecektir.” dedi.

Pekcan, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin tüm kapsamıyla ele alındığı Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını bu yıl içerisinde gerçekleştirmekistediklerini ifade etti.Pekcan görüşmede şunları kaydetti:

“Türkiye tüm kaynakları ile Libya’nın kalkınma hamlelerinin yanında olmaya devam edecektir. Bu kapsamda , iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin ivme kazandırmak amacıyla bir yol haritası belirlenmesi önemli bir husustur. Önümüzdeki dönemde diyalog yoluyla işbirliği alanlarını birlikte belirleyeceğimizi ve bu zemin üzerinde ilerleyeceğimizi düşünüyorum.”

-Konuk Bakanlar-

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc de iki ülkenin uzun tarihe dayanan derin ilişkileri olduğunu belirterek, işbirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Libya Planlama Bakanı Fahir Miftah Ebuferna ise müteahhitlik sektöründe geçmiş sorunların çözülmesi amacıyla mutabakat zaptının yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türk firmalarından tekrardan çalışmalarına başlamasını beklediklerini söyledi.