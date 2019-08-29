0553 313 94 23

Ticaret Bakanı Pekcan ‘İhracat Ana Planı’nı açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ‘İhracat Ana Planı’nı açıkladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:33
Ticaret Bakanı Pekcan ‘İhracat Ana Planı’nı açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ‘İhracat Ana Planı’nı açıkladı. Pekcan, Türkiye’nin 2023 yılı için 226,6 milyar dolar olan ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ‘İhracat Ana Planı’nı açıkladı. Bakan Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin ihracatının ana rotası kamuoyuyla paylaşıldı. ‘İhracat Ana Planı’nın açıklandığı toplantıda konuşan Bakan Pekcan, 2023 yılı için 226,6 milyar dolar olan ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyerek, "Bunun başlangıcı olarak Türkiye’ye yatırımcı davet ediyoruz. İnovasyon ve verimlilik temelli dijitalleşmeyi sağlamış ve yeni çağı yakalayan bir Türkiye diyoruz. Dünya ticaretinde yeni bir küresel ekonomik yaşam kurulurken, Türkiye’nin önemli bir faktörü olacak ihracatçı bir Türkiye için stratejilerimizi ortaya koyuyoruz. Yüksek teknolojili yatırımcıları Türkiye’ye davet ediyoruz" dedi.



Bakan Pekcan: "Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükseltmek istiyoruz"


İhracat Ana Planı’nda yeni bir rota çizdiklerini dile getiren Bakan Pekcan, “Bu rota ihracatının verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme arttıran bir Türkiye hedefliyoruz. Bu rota hedef ürünlerin, hedef ülkelerin ve hedef alıcıların buluştuğu bir nokta olacak. Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükseltmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



"Makina, otomotiv, elektrik, kimya ve gıda endüstrisi hedef sektörlerimiz arasında"


Bakan Pekcan sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada yükselen küresel ticaret hacmini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknoloji odaklı seçtiği sektör ile ürünleri de dikkate alarak 5 hedef sektör seçtik. Makina, otomotiv, elektrik, kimya ve gıda endüstrisi hedef sektörlerimiz arasındadır. Hedef ülkelerin ithalatından aldığımız pay binde 5’tir. Bunu iki katına çıkararak yüzde 1’e çıkarmayı hedefliyoruz”.



"Yüksek teknolojili ürün ihracatını yüzde 5’lere çıkarmak istiyoruz"


Bakan Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedeflerinin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatını yüzde 5’lere çıkarmak istediklerini belirterek, “Serbest bölgelerdeki yüzde 9 olan ürün ihracatımızın payını yüzde 14’e çekmek istiyoruz. İhracat Ana Planı’yla ihracatçılarımız için çok önemli bir yenilik daha yapıyoruz. Akıllı İhracat Platformu’nu kuruyoruz. E-ihracat stratejimizle KOBİ’lerimiz başta olmak üzere, ihracatçılarımızı dünyaya açıyoruz” şeklinde konuştu.



"Türkiye’de e-ticaret 6,5 milyar dolara ulaşmış durumdadır"


Dünyanın e-ticaret rakamının şuanda 2,84 trilyon dolara ulaştığının altını çizen Bakan Pekcan, “E-ticaretin büyümesi yüzde 23’tür. Türkiye’de e-ticaret 6,5 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Bizim hedefimiz dünyanın bu trendini ihracatçımız için kullanmaktır” açıklamalarında bulundu.



TİM Başkanı Gülle: "İhracat ekonomisini güçlendirerek çok daha başarılı bir noktaya gelmek mümkündür"


Programda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ekonomik ve siyasi gelişmeleri takip ettiklerini söyleyerek, “Takip ettiğimiz bu temposu yüksek süreçte, Afrika gümrüksüz bir kıtaya dönüşme arifesine gelirken, dünyanın dört bir yanında da büyük bölgesel anlaşmalar imzalanıyor ve serbest ticaret anlaşmalarının sayısı artıyor. Bu çetin mücadelenin zemininde Türkiye’nin daha başarılı yarınlara ulaşması bizlerin elindedir. Bu başarıyı yakalayabilmek adına sadece geminin dümenine değil, suyun akışına da yön vermek gerekiyor. Sonuç olarak İhracat Ana Planı’ndaki temel noktalar vurgulanacak. İhracat ekonomisini güçlendirerek çok daha başarılı bir noktaya gelmek mümkündür” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İhracat Ana Planı, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır"
    1. "İhracat Ana Planı, üretim ve..
    2. Plaj işletmesine göçmen kaçakçılığı..
    3. CHP'den "memur zammına" ilişkin açıklama
    4. GÜNCELLEME - Polise karşı koyan firari..
    5. Alacak verecek kavgasında kan döküldü!..
    6. FIBA'nın yeni başkanı Hamane Niang..
    7. "Ligin zor olduğunu biliyorum"
    8. İzmir'de plaj işletmesine göçmen..
    9. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın acı günü
    10. Avukat Hasan İlter, idam cezasını..
    11. Erzurum İl Sağlık ve Halk Sağlığı..
    12. İnsanları Mars’a götürecek roket..
    13. Mersin Limanı'nda yaklaşık 24 kilogram..
    14. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü..
    15. FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
    16. Yaklaşık 40 yıllık yayın hayatını..
    17. "Şenler, direnişin ve dirilişin..
    18. CHP'li Belediye kent merkezine moloz..
    19. Aklınca Peygamberimize dil uzatmaya..
    20. Kerkük'teki petrol rafinerisinde yangın
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı