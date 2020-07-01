Ticaret Bakanı Pekcan, AA Editör Masası'na konuk olacak
ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Pekcan, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
Bakan Pekcan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.