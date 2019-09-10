Ticaret Bakanı Pekcan: "100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için engeller kalkmalı."
Ticaret Bakanı Pekcan: "100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için engeller kalkmalı.
10 Eylül 2019 Salı 11:56
Ticaret Bakanı Pekcan: "100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için engeller kalkmalı."
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