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Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat yarın Kuveyt'e gidiyor
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yarın Kuveyt'e gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-06 18:08:00 -
Ticaret Bakanı Ömer Bolat yarın Kuveyt'e gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bolat, ziyaret kapsamında, Kuveyt Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Hamed Nasır el-Barak ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban ile ikili görüşmeler yapacak.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ve firmaların dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM), çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 100'e yakın iş insanının katılımıyla "Ticaret Heyeti" programı da düzenlenecek.

Bolat ve el-Ayban tarafından Ticaret Heyeti'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Firmalar, Kuveytli iş insanlarıyla bir araya getirilerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacak ve iş çevrelerinin buluşacağı bir resepsiyon organize edilecek.

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