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Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekim ayı ekonomik verilerini değerlendirdi
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekim ayı ekonomik verilerini değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-12 22:02:00 -
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekim ayı ekonomik verilerini değerlendirdi

Ekim ayı makro ekonomik göstergelerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bugün açıklanan önemli makro göstergeler ile ekonomimizdeki olumlu ve güçlü performans teyit edilmiştir” dedi.

Bakan Bolat, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, bir önceki yılın Ekim ayında 815 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yıl Ekim ayında beklentilerimiz yönünde 186 milyon dolar fazla vermiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5,1 milyar dolar fazla ile güçlü seyrini korumuştur” açıklamasında bulundu.

“Cari işlemler açığı 51,7 milyar dolardan 50,7 milyar dolara gerilemiştir”

Bakan Bolat şöyle devam etti: “Ekim ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 51,7 milyar dolardan 50,7 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 34,9 milyar dolar fazla gerçekleşmiştir. Ekim ayında cari fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık %24,6 azalarak 6,5 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur.

“Hizmet ihracatımız Ekim ayında 99,3 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır”

Ticaret Bakanı, “Ekim ayında hizmet ihracatımız yıllık %6,9 oranında artışla 10,1 milyar dolar, hizmet ihracatımızın önemli kalemlerinden seyahat gelirlerimiz ise %3,9 oranında artışla 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece yıllıklandırılmış olarak hizmet ihracatımız Ekim ayında 99,3 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimizde de Ekim ayında yıllıklandırılmış olarak 47,1 milyar dolar ile rekor seviye kaydedilmiştir” dedi.

Dış ticaret açığında da gerileme

Bolat, “Kasım ayında Bakanlığımız geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında dış ticaret açığı yıllık %32,6 oranında azalarak 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığındaki bu azalışın Kasım ayında da cari işlemler hesabına pozitif katkı sağlamayı sürdüreceğini bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığında düşüşün devam edeceğini tahmin ediyoruz” şeklinde bilgi verdi.

işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat şunları aktardı: “Ayrıca Ekim ayında sanayi üretiminde yıllık %1,1 (takvim etkisinden arındırılmış) oranında büyüme devam etmiş ve üretimdeki bu artış istihdam rakamlarına da pozitif yansımıştır. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik oranı (mevsimden arındırılmış) Ekim ayında 0,5 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylelikle, işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre (mevsimden arındırılmış) 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi ile tarihin en yüksek değerine ulaşmıştır. ‘İnovasyon, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve adil bölüşüm’ öncelikleri etrafında şekillenen makro ekonomik politikalarımızla, Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli üreticiyi korumaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edecektir. Bu bağlamda, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda makroekonomik istikrarı pekiştirerek Türkiye ekonomisini ‘Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz”
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