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Ekonomi Ticaret Bakanı Muş'tan KDV açıklaması
Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş'tan KDV açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 14:14:00 -
Ticaret Bakanı Muş'tan KDV açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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