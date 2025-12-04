Ticaret Bakanı Bolat açıklama yapıyor! İhracatta rekor seviye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklıyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlediği basın toplantısında kasım ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerini açıklıyor.
Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Kasım ayında yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık. 2025 kasım ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2025'in ilk 11 ayının 9'unda mal ihracatımız aylık artış kaydetti.
2025 yılının ilk 11 ayında mal iharactında net 8,8 milyar dolar artış kaydedildi.
2025 yılının ilk 11 ayında hizmetler ihractımızda net 5,1 milyar dolar artış kaydedildi. Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatımız 122,5 milyar dolara ulaştı.
Kasım ayında yıllıklandırılmış olarak toplamda 393,1 milyar dolar dolar mal ve hizmet ihracatı seviyesine ulaştık.
