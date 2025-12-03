Karadeniz’de Romanya, deniz İHA’sını imha etti: Böyle duyurdu: Seyir ve sefer güvenliği... Yeni flaş gelişme 

Romanya, Karadeniz'de seyir trafiğini tehlikeye attığı gerekçesiyle bir insansız deniz aracını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı patlayıcı madde uzman dalgıçlarının bulunduğu gözetleme gemisinin, Köstence kentinin 36 deniz mili doğusunda insansız bir deniz aracı tespit ettiği belirtildi.

Seyir ve sefer güvenliği için etkisiz hale getirdik diyerek duyurdular...

Ekiplerin insansız deniz aracının imha edilmesi yönünde onay aldıkları ifade edilen açıklamada, söz konusu cismin, Karadeniz'de seyir trafiğini tehlikeye attığı aktarıldı.

Romanya Deniz Kuvvetleri'nin hem kendi ekipleri hem de Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki (NATO) devletlerin işbirliğinde, deniz sorumluluk alanlarını sürekli izlediği ve denetlediği belirtilen açıklamada, insansız deniz araçları dışında sürüklenen deniz mayınlarının da seyir güvenliği için tehlike oluşturduğunu kaydedildi.