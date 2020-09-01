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Aktüel Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Edirne'de incelemelerde bulundu
Aktüel

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Edirne'de incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:29:43 -
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Edirne'de incelemelerde bulundu

EDİRNE (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gümrük yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Ticaret Bakanlığınca tırlar için oluşturulan "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" ele alındı. Pilot uygulamasına ilk olarak Kapıkule'de başlanan sistemle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak da toplantıda bir sunum yaptı.

Bakan Yardımcısı Turagay, daha sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Ziyarette sınır kapıları ve bakanlığın bölgedeki yatırımları ele alındı.

Turagay, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları ile Havsa ilçesine yapılması planlanan lojistik merkezinde de incelemelerde bulundu.

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