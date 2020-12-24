Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, BTSO'nun istişare toplantısında konuştu:

BURSA (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda yaşanan olumlu gelişmelerin 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren dünyada yeni bir sayfanın açılacağına işaret ettiğini belirterek, Türkiye'nin de bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Odanın Tekstil ve Dış Ticaret konseylerinin çalışmaları kapsamında düzenlenen çevrim içi istişare toplantısında konuşan Turagay, 2019 yılını binde 9 büyümeyle tamamlayan Türkiye ekonomisinin 2020'ye güçlü bir ivmeyle başladığını belirtti.

Sanayi üretimi ve ihracat başta olmak üzere birçok ekonomik göstergede olumlu gelişmeler görülürken Kovid-19 salgınının çıktığını bildiren Turagay, "Ocak ve şubat aylarında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artış göstermişti ancak mart ayında başlayan salgın süreci ihracat pazarlarını oldukça olumsuz etkiledi. Kısıtlamalar nedeniyle küresel ticaret durma noktasına geldi. Mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde ülkemizin ihracatı yüzde 33,5 azaldı." bilgisini verdi.

Bakanlık olarak bu süreçte ticaret akışını sağlamak amacıyla başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Turagay, temassız dış ticaret uygulamasını başlattıklarını, tedarik zincirinin güvenliğini sağlarken iş dünyasının gayretleriyle bu sürecin asgari zararla atlatıldığını ifade etti.

- "E-ticaretin gelişim hızı geleneksel ticaretin çok önünde"

Turagay, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte OECD üyeleri arasında en yüksek büyüme performansı gösteren ülkelerden olduğuna dikkati çekerek, 11 ayda 151,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, 2020'nin 165,9 milyar dolarlık ihracat hedefinin üzerinde tamamlanacağını bildirdi.

Salgının, küresel tedarik zincirinde tek pazara bağımlı yapının sıkıntılarını ortaya çıkardığını, birçok gelişmiş ekonominin yeni pazar arayışı içinde olduğunu belirten Turagay, şunları kaydetti:

"Pandeminin belki de tek olumlu yanı dijitale geçiş sürecini hızlandırması oldu. Bakanlık olarak dijitalleşme alanında ihracatçıların önünü açma hedefiyle önemli projeleri hayata geçirdik. E-ticaret üyelik desteği, sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri desteğini başlattık. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel ticarette bu yıl yüzde 9,2 daralma yaşanması öngörülüyor. Gelecek sene ise yüzde 7,2 büyüme bekleniyor. Aşı konusunda yaşanan gelişmeler, 2021 yılı ikinci çeyreğiyle birlikte dünyada yeni bir sayfa açılacağına işaret ediyor. Ülke olarak bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. E-ticaretteki potansiyeli de gözardı etmememiz gerekiyor. Dünyada e-ticaret hacmi 3,5 trilyon dolara ulaşırken bunun 1,5 trilyon dolarlık kısmı sınır ötesi ticaret olarak gerçekleşiyor. 2023 yılında toplam e-ticaret hacminin 6,5 trilyon dolar olması bekleniyor. Dünya genelinde 4,5 milyar insanın internete erişimi var. Bunların tamamı potansiyel müşteri demek. Dijital dönüşüm bu açıdan çok önemli. E-ticaretin gelişim hızı geleneksel ticaretin çok önünde."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da küresel ekonominin, ülkeler arasındaki ticaret savaşları, korumacılık politikaları ve pandemi sürecinin etkileriyle köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı.

Dünya ekonomisinde yeni güç dengeleri kurulduğunu belirten Burkay, "Türkiye, jeopolitik konumu, üretim yeteneği ve nitelikli istihdamının sağladığı avantajlarla yeni ekonomide tedarik zincirinin en önemli halkası haline gelebilir. Bu sürece en iyi şekilde hazırlanmak için sanayimizden lojistiğe kadar her alanda güçlü bir atılım gerçekleştirmek zorundayız. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığımızın liderliğinde üreticimize, yatırımcımıza ve ihracatçımıza güven verecek kapsamlı bir program tasarlanmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.



