THY'nin Yeni Havalimanı'ndan yapacağı ilk seferler açıklandı!

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin Yeni Havalimanı'na taşınma operasyonunun detaylarını açıkladı. Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanı'na THY'nin taşınma süreci 31 Ekim saat 02.00'de başlayacak. 800 tırlık taşınma 12 saat sürecek" dedi.

800 TIRLA TAŞINACAK

İlk resmi uçuşun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Haziran'da gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı ilk etabının 29 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete alınacağını anımsatan Ekşi, THY'nin taşınma sürecinin de 31 Ekim saat 02.00'de başlayacağını ve bunun 12 saat süreceğini bildirdi. Ekşi, o süreçte THY ile birlikte kendilerine hizmet veren şirketlerin de yeni havalimanına taşınmasının gerçekleşeceğine işaret ederek, "Taşınmada 800 tırlık operasyondan bahsediyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan teçhizatlar alınacak ve yeni havalimanına götürülecek. Bu 12 saatlik sürede ve öncesinde 120 uçağımız boş olarak yeni havalimanına nakledilecek. Diğer uçaklarımız yurt dışından yolculu ve yolcusuz olarak yeni havalimanına dönecek." diye konuştu.

İLK SEFER 31 EKİM'DE

İstanbul Yeni Havalimanı'nda 31 Ekim saat 14.00 itibarıyla THY'nin ilk seferinin yapılacağını ifade eden Ekşi, "Yeni havalimanını heyecanla bekliyoruz. Türkiye'nin havacılıktaki global iddiasını perçinleyen bir proje olacak. Yapımcı firma, havalimanını 29 Ekim'e yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Testler devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İLK UÇUŞLAR BELLİ OLDU

Genel Müdür Ekşi, THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşunun yurt içinde Ankara, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacağını açıkladı.

GENÇLERE THY'DE KARİYER ÇAĞRISI

Genel Müdür Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'nda alanın büyümesine ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketinin yaklaşık bin 600, THY'nin de 3 bine yakın personel alacağını belirterek, "Özellikle genç arkadaşlarımız, web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim." dedi. THY'nin ortak olduğu Turkish Ground Services şirketinin bin 600'e yakın eleman alacağını duyuran Ekşi, "THY olarak biz de 3 bine yakın personel alacağız." açıklamasında bulundu.

ÇİN VE HONG KONG ORTAKLI ŞİRKETİ KURULUYOR

Ekşi, THY'nin kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında ortak şirketin Eylül ayında kurulacağını belirtti.

2019'DA 41 UÇAK ALINACAK

THY Genel Müdürü Ekşi, yeni alınacak uçaklarla ilgili yaptığı açıklamada, "2023 hedefleri doğrultusunda 4'ü kargo, 14 uçak siparişimiz bu yıl gelecek. 2019'da yeni nesil 41 uçağımız daha olacak." ifadelerini kullandı.